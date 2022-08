Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: en recul vers le gap des 31,5E information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Plus forte baisse du SBF120 ce matin, Imerys recule en direction du gap laissé ouvert le 29 juillet au-dessus de 31,5E, et celui de la veille au-dessus de 30,9E. S'il ne retrouve pas de soutien à ce niveau, il pourrait se diriger vers le gap des 29,7E du 18 juillet.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris -2.39%