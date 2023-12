Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys : doit parvenir à refranchir les 28E information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - Imerys rebondit de +1,7% vers 27,6E mais affiche presque -25% sur l'année 2023.

Malgré la division par 2 du cours depuis début mars 2019 (51,6E), la tendance reste plombée : il faudrait que le titre parvienne à se repositionner au-dessus du support des 28E du 6/7 et 2/9/2022 pour éviter une rechute ultérieure sur le plancher historique des 21E du 19 ou 20/03/2020.







