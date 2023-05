Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : dévisse de -7% vers 34,7E, les 33E en vue information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - Imerys dévisse de -7% vers 34,7E malgré un C.A qui flirte avec le milliard E (à 997 millions d'euros au premier trimestre 2023, soit +0,9%) malgré une marge en hausse de +0,3% à 15,1% et un RN en hausse de 14,6% à 105MnsE.

Manifestement, le marché attendait mieux et la franche cassure du support des 36,25E préfigure un test du palier des 33E (ex-plancher du 20/12/2021 et 7/03/2022) puis un comblement du 'gap' des 31,66E du 3 octobre 2022.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris -6.72%