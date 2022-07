Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: croissance de 20% du résultat courant net semestriel information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 10:17









(CercleFinance.com) - Imerys annonce au titre de son premier semestre 2022 un résultat courant net en progression de 19,7% à 189 millions d'euros et une forte hausse de l'EBITDA courant à 445 millions d'euros (+11,2% par rapport à l'an dernier).



Le fournisseur de spécialités minérales a réalisé un chiffre d'affaires record de 2,56 milliards d'euros, en hausse de 18,7% par rapport au premier semestre 2021, 'fruit d'une politique de prix volontariste (+16,1 %) face aux pressions inflationnistes'.



Imerys fait part à cette occasion de négociations exclusives avec le fonds d'investissement Platinum Equity, en vue de la cession de l'activité solutions de haute température pour un montant d'environ 930 millions d'euros.





