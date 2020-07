Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : changements au comité exécutif Cercle Finance • 06/07/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Imerys annonce des changements au sein de son comité exécutif à compter du 2 août, avec notamment la nomination d'Olivier Pirotte, directeur financier depuis 2015, comme directeur de la stratégie et des fusions & acquisitions. Il prendra ainsi la succession d'Olivier Hautin qui a décidé de quitter le groupe pour des raisons personnelles après avoir contribué à son développement pendant 25 ans, à divers postes de direction générale et plus récemment au niveau corporate. Dans ce contexte, Sébastien Rouge sera nommé directeur financier d'Imerys, membre de son comité exécutif. Il a acquis une vaste expérience financière dans des groupes tels qu'Alstom Power et General Electric, et a été directeur financier de Latécoère et Soitec.

