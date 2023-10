Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: cession à Syntagma Capital 'hautement improbable' information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Imerys annonce que la cession de ses actifs dédiés au marché du papier à Syntagma Capital est désormais 'hautement improbable'. Au vu de ces circonstances, il se réserve la possibilité de faire valoir formellement ses droits vis-à-vis de Syntagma Capital.



Fin 2022, le groupe a signé avec Syntagma Capital un engagement ferme en vue de la cession de la plupart de ses actifs dédiés au marché du papier, activités qui représentaient moins de 10% de son chiffre d'affaires l'année dernière.



Imerys continuera de se consacrer à ses activités à forte croissance de minéraux de spécialité et d'explorer différentes options en vue de la cession de cette activité. Pour le moment, il en poursuit la gestion 'dans l'intérêt du groupe, de ses salariés et de ses clients'.





