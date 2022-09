Imerys cède sa division GCC à Syntagma Capital

(AOF) - Imerys progresse de 2,45% à 29,22 euros après l'annonce de l'ouverture de négociations exclusives avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart de ses actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel (GCC), carbonate de calcium précipité (PCC) et talc. Ceux-ci sont utilisés dans l'industrie papetière. Dans la foulée de l'annonce de la cession, le broker Oddo BHF a, selon une source de marché, réaffirmé sa recommandation à Surperformance et son objectif de cours de 45 euros sur le titre du groupe spécialisé dans l'extraction et la transformation de minéraux industriels.

Le montant de la cession correspond à une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros incluant un earn-out dépendant de la performance future des actifs cédés.

Ces activités emploient approximativement 950 employés répartis dans 24 usines en Amériques et Asie, ainsi que dans certains sites en Europe. Au total, ces activités ont généré environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.

Syntagma Capital est une entreprise d'investissement basée à Bruxelles, en Belgique, qui se concentre sur les secteurs des matériaux, de la chimie, de l'industrie et du tertiaire. Quant à Imerys, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros et emploie 17 000 salariés en 2021 dans le monde.

Cette transaction devrait se conclure dans le courant de l'année 2023. Elle est soumise au respect des conditions de clôture habituelles, y compris les procédures d'information et de consultation des instances de représentation du personnel, et d'autres approbations réglementaires.

Avec la cession envisagée de l'activité de Solutions de haute température annoncée fin juillet dernier, cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement à long terme d'Imerys et de ses ambitions de création de valeur. Elle devrait permettre au groupe de se concentrer sur les solutions minérales de spécialité à forte valeur ajoutée.

Imerys présentera sa stratégie de croissance lors d'une journée investisseurs le 7 novembre 2022.

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions minérales de spécialités, créé il y a plus de 100 ans ;

- Chiffre d’affaires de 4,4 Mds€ recentré sur 2 métiers -minéraux de performance (54 %) et minéraux de haute température (46 %) - et réparti entre l’ Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48 %, l’ Amérique du nord pour 29 % et l’Asie-Pacifique pour 23 % ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35 %, la consommation pour 23 %, l’industrie pour 13 %, la sidérurgie pour 12 %, le papier pour 10 % et l’automobile pour 7 % ;

- Modèle d'affaires visant le maintien du rang de n° 1 mondial dans 75 % des activités et la valorisation des solutions minérales à partir de 2 atouts clés : maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché ») et solidité des capitaux propres ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56 % des actions et 67,53 % des droits de vote) et Blue Crest 5,07 % (6,05 % des droits de vote), le conseil d'administration de 12 membres étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général ;

- Bilan solide, avec une dette notée "investment grade" ramenée à 1,4 Mds€, soit 49 % des capitaux propres et des disponibilités élevées, proches de 2 Mds€.

Enjeux

- Plan stratégique 2019-2022 « Connect & Shape » : croissance et rentabilité : accélération de la croissance, économies de coûts de 100 Ms€, hausse de 200 points de base de la marge d’exploitation / allocation du capital : 300-350 M€ d’investissement, rentabilité interne de 15 % / dividende : hausse en ligne avec celle du bénéfice courant net ;

- Stratégie d'innovation protégée par 2 150 brevets et 4 000 marques : fondée sur le programme «I-Cube» excellence industrielle / axée sur les minéraux natures (remplacement des matériaux fossiles), les minéraux circulaires et les minéraux synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure) / dynamique par les lancements de 80 solutions minérales en 2021 ;

- Stratégie environnementale « SustainAgility » articulée autour de la maîtrise des impacts, de la biodiversité et de la réhabilitation des sites, et caractérisée par un dépassement régulier des objectifs : 100 % du programme biodiversité et réhabilitation achevé en 2021 / notation “solutions durables“ pour 50 % des nouveaux produits en 2022 / objectif 2030 d’une réduction de 36 % des émissions de CO2 de 36 % vs 2018 / lancement du 1er emprunt « durable » ;

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse, talcs de spécialité en Chine- et dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas ;

- Capacité à faire passer les hausses de prix de vente (+ 11,9 % au 1er trimestre), compensant l’effritement de 1 % des volumes de vente.

Défis

- Adoption de mesures contre l’inflation de l’énergie -10 % de la structure des coûts ;

- Impact limité du conflit russo-ukrainien : cession des activités en Russie, soit 1,5 % du chiffre d’affaires total ;

- Perspectives non chiffrées : potentiel de croissance à long terme intact, soutenu par les investissements sur des marchés dynamiques, la gestion active du portefeuille d’activités et la transition écologique, favorable aux solutions à base de minéraux naturels ;

- Dividende de 1,55 €.

La RSE imprègne le secteur

L'Unicem a créé en 2018 un label RSE, qui a rencontré un certain succès : dans le béton, près de 700 sites, soit la moitié de l'activité en France, se sont engagés dans la démarche, de même que 400 sites constituant près de 30% du chiffre d'affaires des carrières françaises. Cette démarche englobe plusieurs initiatives comme la réduction de l'empreinte carbone des produits ou l'amélioration des relations avec les fournisseurs. De grands efforts ont été faits sur le plan du recyclage qui atteint désormais 70% dans le secteur, contre environ 50 % il y a dix ans, et alors qu'il était quasiment inexistant il y a une trentaine d'années. Toutefois l'Unicem souhaiterait que les pouvoirs publics renforcent leur soutien à cette démarche RSE à travers un recours aux entreprises labellisées.