Imerys : bondit de +6% vers 35E, efface résistance des 33,6E

(CercleFinance.com) - Imerys bondit de +6% vers 35E et efface -via un 'gap d'évasion'- la résistance des 33,6E du 8 août.

Un splendide 'W' haussier sur 27,7E les 6/7 et 5/9 se trouve validé et le prochain objectif se situe vers 39E, ex-'pic' du 24 avril (niveau coïncidant avec le report d'amplitude du 'W').

Au-delà, Imerys visera au minimum 40,3E...





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +4.35%