Imerys bien orienté en Bourse après son partenariat avec TotalEnergies

(AOF) - Troisième plus forte hausse du SBF 120, Imerys (+1,98% à 33,28 euros) a conclu un partenariat à long terme avec TotalEnergies pour la production d’énergie renouvelable sur son site de Lompoc, dans le comté de Santa Barbara, en Californie. Ce projet est conforme à l'engagement d'Imerys de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de ses installations et permettra d'éliminer environ 7 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

TotalEnergies installera, entretiendra et exploitera sur son site de Lompoc un réseau de panneaux solaires au sol d'approximativement 15 MWcc et un système de stockage d'énergie de 7,5 MWh pour le compte d'Imerys, dans le cadre d'un contrat de services d'achat et de stockage d'électricité d'une durée de 25 ans.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la feuille de route d'Imerys en matière de décarbonation, conformément à son engagement de s'aligner sur la trajectoire 1,5°C.

Imerys s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 42 % en termes absolus (téqCO₂) d'ici à 2030, avec 2021 comme année de référence, conformément aux exigences de l'initiative Science Based Targets (SBTi).