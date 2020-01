Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : bien orienté avec un relèvement d'analyste Cercle Finance • 14/01/2020 à 13:27









(CercleFinance.com) - Imerys s'adjuge 3,1% avec le soutien d'Oddo BHF qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 37 à 60 euros, estimant que 'les résultats resteront difficiles au cours des trois prochains trimestres, mais l'essentiel est ailleurs'. 'Imerys a décidé de s'appuyer sur le tandem Patrick Kron / Alessandro Dazza pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs et redevenir la pépite des minéraux industriels d'antan', souligne l'analyste en charge du dossier. Il ajoute que la résolution des litiges talc aux Etats-Unis dans le courant du premier semestre 2020 devrait constituer une première étape importante symbolique dans le redressement boursier du titre, dont la valorisation lui semble 'particulièrement attractive'.

