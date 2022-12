Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: Berenberg renouvelle l'achat, objectif 50 euros information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Imerys, avec un objectif de cours de 50 euros, estimant que le spécialiste de la valorisation des minéraux dispose de nombreux leviers de croissance.



'Nous pensons que le principal catalyseur derrière le cours de Bourse ces trois derniers mois a été l'annonce du lancement du projet de mine de lithium Emili dans le centre de la France', rappelle l'intermédiaire.



L'analyste indique aussi que le groupe a également dévoilé, le mois dernier, des résultats à neuf mois en ligne avec les attentes, assortis de prévisions jugées 'réalistes' pour l'ensemble de l'exercice.



'Il est probable que 2023 s'annonce comme une année compliquée pour l'entreprise dans la mesure où nous anticipons un repli de 4,1% des volumes d'activité du fait de son exposition à 40% au secteur de la construction', ajoute-t-il.



'Cependant, nous considérons que la valorisation actuelle constitue un élément de soutien avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 6,9x à horizon 2023', conclut Berenberg.





