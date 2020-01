IMERYS a reçu la note B dans le classement du CDD

(AOF) - Imerys a été noté B dans le classement 2019 du Carbon Disclosure Project (CDP). Cet organisme à but non lucratif qui évalue les impacts environnementaux place ainsi le groupe d'extraction et de transformation de minéraux dans la deuxième tranche du classement, qui regroupe des entreprises prenant des mesures concrètes et systématiques en faveur de la protection du climat. Le groupe précise dans son communiqué que cette note est supérieure à la moyenne européenne et à celle du secteur minier (note moyenne de C dans les deux cas).

Imerys s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2 par rapport au chiffre d'affaires (tCO2/M€) de 36 % d'ici 2030 (en prenant 2018 pour année de référence), conformément à la trajectoire 2°C.