Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : a finalisé une acquisition en Chine Cercle Finance • 27/12/2019 à 08:13









(CercleFinance.com) - Imerys annonce avoir finalisé l'acquisition de 65% de Shandong Luxin Mount Tai Co. Cette société est un important producteur chinois de minéraux fondus pour abrasifs. Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros en 2018. Cette activité est consolidée dans le domaine d'activité Réfractaire, Abrasifs & Construction. ' Avec cet accord, Imerys, leader mondial des minéraux fondus, va développer sa présence sur le marché en croissance des abrasifs en Chine où elle va augmenter notamment sa capacité de production d'alumine ultrafine pour des abrasifs de haute performance ' indique le groupe.

Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +2.83%