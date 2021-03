Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : -5% vers 42,6E, support à 39E Cercle Finance • 04/03/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Imerys rechute de -5% vers 42,6E et ceci renforce le risque de voir se former un 'M' baissier sous 44,5/44,9E (le 21/01 et 03/03): un signal baissier n'est pas imminent à ce stade mais il faudra surveiller le support oblique des 42E puis surtout la base du potentiel 'M', c'est à dire le support des 39E des 27/29/29 janvier.

Valeurs associées IMERYS Euronext Paris -4.45%