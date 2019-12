Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : +3% vers 37,20E, objectif 40E accessible Cercle Finance • 19/12/2019 à 13:01









(CercleFinance.com) - Imerys retrouve du soutien à 36E et reprend +3% vers 37,20E mais demeure enfermé au sein du corridor 36/38E: en cas de franchissement, le potentiel de hausse serait limité par la résistance des 40,12E du 13 septembre

Valeurs associées IMERYS Euronext Paris +2.33%