Imerys : +10%, pulvérise les 28,5E, bondit au-delà de 30,30E

(CercleFinance.com) - Imerys s'envole +10% (note favorable d'ODDO) et pulvérise la résistance des 28,5E.

Le cours bondit au-delà de 30,30E, comblant au passage le 'gap' des 29,34E du 21/09/2023 et franchissant la résistance des 29,9E, ex-plancher du 18/08/2023.

Le prochain objectif devient 31,5E, l'ex-zénith du 31/08/2023, le suivant se profile vers 32,6E





