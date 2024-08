Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imeon Energy: introduction sur Euronext Access+ à Paris information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse d'Imeon Energy, pionnier des solutions technologiques basées sur l'intelligence artificielle au service de l'autonomie énergétique, sur Euronext Access+ à Paris.



'Imeon Energy s'est imposé comme un leader des applications d'autoconsommation solaire avec stockage à travers une gamme de solutions hybrides pour des applications résidentielles, industrielles et commerciales'.



L'entreprise développe des onduleurs intelligents et des batteries de stockage, intégrant une gestion avancée des flux d'énergie pour optimiser le rendement des installations solaires et garantir une autonomie énergétique élevée.



Imeon Energy a été introduit en bourse par l'admission le 9 août 2024 de 2 124 923 actions ordinaires composant son capital.



Le prix d'admission des actions a été fixé à 5,45 euros par action. La capitalisation boursière est d'environ 11,6 millions d'euros au jour de l'introduction.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.