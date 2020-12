iM GP rend la stratégie Stable Return de DBi accessible en EuropE

(AOF) - iM Global Partner annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle stratégie stable return développée par Dynamic Beta investments (DBi) destinée aux investisseurs européens, et accessible au sein de sa gamme Oyster.

Le fonds donne accès à une stratégie qui s'adapte à toutes les configurations de marché, et qui réplique la performance de l'industrie des hedge funds. Ce fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et particuliers, avec une liquidité quotidienne et une transparence des positions.

Le fonds va bénéficier de l'expertise reconnue de DBi, qui depuis plus de dix ans réplique avec succès des portefeuilles des principaux hedge funds mondiaux en utilisant uniquement des instruments liquides cotés (ETF).

Le processus de réplication exclusif de DBi vise à surperformer les hedge funds accessibles aux investisseurs institutionnels tout en atténuant trois risques d'investissement majeurs : la structure du marché (illiquidité, sur-achats et sur-ventes, contrepartie) ; la concentration (fonds unique, secteur, géographie) ; et les biais humains (biais de sélection et " erreur du joueur ").