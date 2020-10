iM Global Partner renforce son partenariat avec Scharf Investments et lance le fonds OYSTER US Value

(AOF) - iM Global Partner et son partenaire Scharf Investments ont annoncé le lancement d'un nouveau fonds UCITS, le fonds Oyster US Value, au sein de la gamme Oyster. Le fonds est géré par Scharf Investments, société de gestion américaine partenaire de iM Global Partner depuis avril 2019, experte en stratégies d'investissement value. Le fonds s'appuie sur une approche fondamentale bottom-up, visant à investir dans un portefeuille concentré en actions américaines combinant qualité et valorisation attractive afin de générer une performance à long terme ajustée du risque remarquable.

Scharf Investments souligne que l'entreprise s'appuie sur le process d'investissement de sa stratégie phare, la stratégie Scharf Core Equity qui a fait ses preuves depuis près de 40 ans avec 1.2 milliards US dollars d'encours à fin août 2020.

La société de gestion américaine précise que les gérants recherchent des titres de sociétés affichant une décote importante par rapport à leur valeur intrinsèque, mais aussi une forte visibilité des bénéfices futurs et une croissance solide, se différenciant ainsi de l'approche value traditionnelle.

iM Global Partner et Scharf Investments indique que le fonds Oyster US Value remplace le fonds Oyster Global Equity Income afin de donner accès aux investisseurs à une stratégie permettant d'investir à long terme dans des entreprises '' de haute qualité tout en conservant des multiples de valorisation inférieurs à ceux du marché et bénéficiant d'un track- record audité exceptionnel de plus de 23 ans ''.