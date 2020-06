iM Global Partner renforce l'expertise obligataire de sa gamme Oyster

(AOF) - iM Global Partner annonce le lancement du fonds Oyster US Core Plus, au sein de l'offre obligataire de la gamme Oyster. La gestion de ce fonds est fondée sur la stratégie historique Core Plus de Dolan McEniry. Lancée il y a plus de 20 ans, cette stratégie représente aujourd'hui plus de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, tant pour les clients institutionnels que la clientèle fortunée.

Elle a pour objectif d'extraire la valeur des titres de crédits américains et d'offrir un équilibre entre risque et rendement au travers de l'investissement dans des émetteurs de crédit de qualité se négociant à des différentiels de taux élevés.

Les gérants du fonds abordent les marchés obligataires avec une philosophie de prêteur, se concentrant avant tout sur l'analyse des cash flows futurs des entreprises. Le fonds Oyster US Core Plus remplace le fonds Oyster Global Flexible Fixed Income.

En tant que gérant " bottom-up ", Dolan McEniry gère toutes ses stratégies en s'appuyant principalement sur une analyse interne de recherche fondamentale sur le crédit. Composé d'au moins 75% de crédit US Investment Grade et de 25% maximum de crédit US High Yield, le fonds Oyster US Core Plus est un portefeuille concentré dont l'objectif est de générer des cash flows importants et stables sur un horizon d'investissement de long-terme.

Le fonds compte en moyenne entre 25 à 45 émetteurs dans son portefeuille, illustrant l'approche concentrée et active de Dolan McEniry. A l'opposé, le fonds est géré de manière à être proche d'une duration neutre par rapport à son indice de référence, le Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit index.