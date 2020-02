iM Global Partner nomme un Directeur des Gestions

(AOF) - iM Global Partner annonce l'arrivée de Philippe Uzan en tant que Directeur Général Adjoint et Directeur des Gestions. Il sera en charge de la gestion des fonds de la plateforme iM Global Partner et notamment de la gamme Oyster. Basé à Paris, il dirigera la gestion de la Sicav luxembourgeoise représentant 2 milliards d'euros d'encours et sera notamment responsable de la sélection et du suivi des stratégies retenues par iM Global Partner pour sous-déléguer la gestion financière de ses fonds.

Philippe Uzan possède plus de 25 ans d'expérience, essentiellement dans la gestion d'actifs. Il rejoint iM Global Partner après plus de 11 années passées chez Edmond de Rothschild AM à des postes clés : Directeur des Gestions et Membre du Comité Exécutif.