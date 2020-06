iM Global Partner lance le fonds Oyster Sustainable Europe

(AOF) - iM Global Partner annonce une première étape importante dans la renaissance de la gamme de fonds Oyster, acquise en février dernier. Le premier fonds concerné par cette revue stratégique menée sur la gamme depuis 3 mois, est Oyster European Opportunities qui devient donc Oyster Sustainable Europe le 26 juin.

Annoncé en janvier 2020, le partenariat stratégique et capitalistique entre Zadig Asset Management et iM Global Partner a permis à ce dernier de compléter son offre avec une exposition aux actions européennes. C'est donc dans le prolongement de ce projet commun capitalistique et convaincu de la valeur ajoutée qu'apporteront les gérants de Zadig Asset Management à ses clients, que iM Global Partner a choisi de confier à cette société la gestion du fonds Oyster European Opportunities.

Le fonds, qui est renommé Oyster Sustainable Europe, sera la tête de pont actions européennes de la gamme. Les deux sociétés ont choisi d'ajouter une dimension ISR à la gestion du fonds et ainsi de mettre en oeuvre l'approche d'analyse extra financière développée par Zadig depuis 2018.

Le fonds Oyster Sustainable Europe est pleinement aligné avec l'ADN et la philosophie de gestion active de Zadig Asset Management comme l'illustre son portefeuille concentré de 25 lignes s'appuyant sur une analyse fondamentale propriétaire. L'équipe expérimentée de deux gérants/analystes met en oeuvre une stratégie engagée sur l'investissement responsable qui intègre de façon claire les objectifs de développement durable des Nations-Unies.

Le portefeuille du fonds Oyster Sustainable Europe capitalise sur la recherche actions européennes de Zadig Asset Management et privilégie les sociétés dont la part des revenus durables est supérieure à la moyenne tout en maintenant des ratios de valorisation raisonnables. Malgré sa concentration sur les meilleures idées d'investissement, le portefeuille reste largement diversifié au travers d'une exposition contrôlée aux principaux thèmes du marché : valeurs cycliques, défensives, de croissance et financières.