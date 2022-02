iM Global Partner lance deux nouveaux fonds OPCVM avec Richard Bernstein

La répartition stratégique de l'allocation d'actifs du fonds est de 50% d'obligations et 50% d'actions.

Le fonds iMGP Global Risk-Balanced suit la même stratégie que celle utilisée avec succès par RBA aux États-Unis et repose sur la philosophie d'investissement mise en œuvre par son équipe depuis le milieu des années 90.

(AOF) - iM Global Partner a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds OPCVM avec son partenaire stratégique : la société de gestion Richard Bernstein Advisors (RBA) basée à New York.

