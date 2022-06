iM Global Partner et Scharf Investments lancent un fonds concentré d’actions mondiales

Basée à Los Gatos en Californie, Scharf Investments est partenaire d'iM Global Partner depuis avril 2019, date à laquelle iM Global Partner a acquis une participation de 40% dans la société. Scharf Investments gère par ailleurs le fonds iMGP US Value.

(AOF) - iM Global Partner a annoncé le lancement d’un nouveau fonds, iMGP Global Concentrated Equity, dont la gestion sera assurée par son partenaire Scharf Investments. Le fonds reposera sur un portefeuille concentré d'environ 30 actions, avec pour objectif de dégager des rendements significatifs à long terme ajustés au risque à partir d’une approche « value », fondamentale et « bottom-up ».

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.