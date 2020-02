iM Global Partner et le Groupe SYZ concluent un partenariat stratégique pour développer la gamme de fonds OYSTER

Le Groupe SYZ et iM Global Partner annoncent la signature d'un partenariat collaboratif pour faire évoluer la gamme de fonds Oyster. Sous l'impulsion d'une nouvelle orientation stratégique, les deux structures vont unir leurs expertises pour repositionner cette gamme de fonds pan-européenne prestigieuse, créée il y a plus de deux décennies par le Groupe SYZ.

Concrétement, iM Global Partner va acquérir SYZ Asset Management Luxembourg (« SAM Luxembourg »), la société de gestion luxembourgeoise qui gère la SICAV OYSTER. SAM Luxembourg a des contrats de commercialisation avec 80% des distributeurs de fonds en architecture ouverte en Europe et des équipes commerciales dans les principaux marchés européens. Cette acquisition, qui reste soumise à l'accord des autorités réglémentaires compétentes, devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2020.

Suite à l'accord des autorisations réglementaires, les 2 milliards d'euros d'encours sous gestion de la gamme OYSTER resteront gérés par SAM Luxembourg et pourront bénéficier ainsi de gérants de fonds de grande qualité sélectionnés par iM Global Partner. Ce partenariat permettra une accélération dans le développement de cette gamme offerte aux clients existants et aux nouveaux investisseurs, gamme dont les stratégies sont axées sur la performance.

Exploiter de nouvelles opportunités

L'évolution de la gamme OYSTER s'appuiera sur son ancrage local existant tout en exploitant de nouvelles opportunités à travers le monde. L'équipe commerciale basée en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne et au Royaume-Uni rejoindra l'équipe de distribution internationnale de iM Global Partner, dirigé par Jose Castellano, Directeur Général adjoint de iM Global Partner et Responsable de la distribution internationale (hors US).

« Nous sommes très heureux de travailler avec iM Global Partner au développement de Oyster » déclare Eric Syz, CEO du Groupe SYZ « en particulier, pour nos clients privés, ce partenariat apporte une gamme de services et de produits plus large tout en leur offrant de meilleures opportunités. Cette nouvelle orientation stratégique pour la gamme adoptera la même politique d'investissement d'excellence tout en la renforçant. Elle bénéficiera à l'ensemble des clients existants et ouvrira la marque Oyster à une cible d'investisseurs plus large. »

Un accès privilégié

Avec ce partenariat, la Banque SYZ, la branche de la banque privée du Groupe SYZ, va pouvoir nouer une relation privilégiée avec une plateforme multi-boutique d'ampleur internationale qui s'associe à des gestionnaires d'actifs de très grande qualité et en très fort développement. Le partenariat offre aux clients du Groupe SYZ une gamme complète de stratégies actives de qualité. De plus, les clients pourront avoir accès à une nouvelle gamme de produits au travers de l'offre de iM Global Partner.

Philippe Couvrecelle, Fondateur et Président de iM Global Partner ajoute « Nous sommes ravis d'avoir été choisis par la Banque SYZ pour servir la clientèle intermédiée et institutionnelle de la gamme de fonds OYSTER, mais également pour devenir un fournisseur de fonds important de leur clientèle privée. Cette transaction assoit iM Global Partner comme une plateforme d'investissement multi-boutique d'ordre mondial avec une capacité de distribution globale.»

« Ce partenariat nous permettra de renforcer notre offre et de démontrer toute l'efficience de notre modèle unique », déclare Philippe Couvrecelle. « Nous allons également pouvoir accélérer le développement de notre force commerciale avec plus de présence locale en offrant une gamme de fonds complète comprenant certaines stratégies de nos Partners existants. »

Le Group SYZ reste dédié à la gestion active et à la création de solutions de gestion d'actifs innovantes. Dernier exemple en date, la création de SYZ Capital qui est à la pointe du développement de stratégies alternatives et de private equity et qui totalise 1 milliard de CHF sous gestion. SYZ Asset Management, la branche suisse de gestion d'actifs du Groupe SYZ gérant 10 milliards de CHF d'encours pour une clientèle institutionnelle, ne sera pas impactée par le repositionnement de la gamme Oyster.



Conseils de l'opération

iM Global Partner:

Hottinguer Corporate Finance - Philippe Bonhomme, Romain Guillemin

Sekri Valentin Zerrouk - Géraud de Franclieu

Elvinger Hoss Prussen - Yves Prussen

SYZ Group:

Caurus Advisory Partners - Olivier Coenon, Akram Ben Mustapha

Tavernier Tschanz- Jacques Bonvin



A propos de la SICAV OYSTER

OYSTER est une SICAV luxembourgeoise offrant une gamme de produits offrant une grande variété de classes d'actifs, de marchés et de styles d'investissement. Les fonds OYSTER représentent 2 milliards d'euros d'encours et sont enregistrés dans 11 pays. Ils sont gérés par par des spécialistes de l'investissement internes ou externes au Group SYZ.



A propos de SAM Luxembourg

SAM Luxembourg est une société de gestion d'actifs luxembourgeoise régie par l'article 101 du Chapitre 15 de la Loi 2010 et détenant des licences UCITS et AIFM. La société a des accords de distribution avec plus de 200 contreparties couvrant ainsi 4/5ème des distributeurs européens de fonds en architecture ouverte.



A propos de SYZ Group

Fondé à Genève en 1996, SYZ est un groupe bancaire suisse à croissance rapide, qui se concentre exclusivement sur la gestion d'actifs à travers deux métiers complémentaires : la banque privée et la gestion d'actifs. SYZ propose aux clients privés et investisseurs institutionnels des solutions d'investissement uniques basées sur une gestion active et une approach sur-mesure du contrôle des risques. Le Groupe dispose de fonds propres solides et bénéficie de son statut de société indépendante grâce à son actionnariat familial.

www.syzgroup.com



A propos iM Global Partner

iM Global Partner est une plateforme mondiale multi-boutique basée à Paris, Londres et Philadelphie. Elle prend des parts minoritaires dans des sociétés de gestion d'actifs entreprenariales et performantes, dans le but d'accélérer leur développement sur les marchés américains et internationaux au travers d'un réseau de distribution interne basé en Europe et aux Etats-Unis.

iM Global Partner détient actuellement des participations minoritaires stratégiques dans six gestionnaires d'actifs :

Zadig Asset Management: Actions européennes

Polen Capital: Actions US et global growth

Dolan McEniry Capital Management: Crédit US value fundamentale

Sirios Capital Management: Actions US long short

Scharf Investments: Actions US value

Dynamic Beta investments: Actifs alternatifs liquides

Les actifs sous gestion d'iM Global Partner représentent 11,7 milliards de dollars (au 31 décembre 2019) proportionnellement à ses participations. Les actionnaires d'iM Global Partner sont Eurazeo, l'un des leaders européens du private equity, Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe et Dassault/La Maison, un groupe d'actionnaires privés de référence.



