Illumina: Jacob Thaysen (ex-Agilent) futur CEO

(AOF) - Illumina, spécialiste américain du séquençage de l'ADN, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait nommé Jacob Thaysen, vice-président senior d'Agilent Technologies au poste de directeur général, à compter du 25 septembre 2023. Le directeur général Francis deSouza a démissionné début juin après que l'investisseur activiste Carl Icahn parvenu fin mai à gagner un siège au conseil d'administration de l'entreprise et à évincer son président.

Âgé de 48 ans, Jacob Thaysen est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en physique de l'Université technique du Danemark. Il a une longue expérience dans le domaine du diagnostic clinique, en particulier en oncologie, ainsi que dans la fabrication, la vente, la recherche et le développement, et l'innovation.

Il a piloté la transformation du laboratoire d'analyse d'Agilent en mettant l'accent sur la mise en œuvre d'un écosystème de laboratoire numérique associé à des instruments innovants.

