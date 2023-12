Illumina en forme alors que la cession de Grail se précise

(AOF) - Illumina (+3,93% à 122,33 dollars) affiche une des plus fortes hausses du S&P500 après avoir annoncé lundi le dépôt d’une déclaration auprès de la SEC concernant une éventuelle cession de Grail, fabricant de tests de dépistage du cancer racheté en aout 2021. Illumina conteste simultanément la décision de la Commission européenne lui ordonnant de revendre la société. L'investisseur activiste américain Carl Icahn, adversaire de ce rachat, poursuit en justice le conseil d'administration d'Illumina pour avoir manqué à ses obligations dans le cadre de cette affaire.

Après être arrivé fin mai 2023 à gagner un siège au conseil d'administration de l'entreprise, l'activiste est parvenu à évincer en mai le président de la société Jon Thompson, puis en juin son directeur général Francis deSouza.

Illumina a annoncé mi-octobre qu'elle céderait Grail sous 12 mois, conformément à la décision de Bruxelles, en cas d'échec de son recours engagé devant la Cour de justice de l'Union européenne. La société a déjà été condamnée à une amende de 432 millions d'euros pour prise de contrôle anticipée de Grail.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.