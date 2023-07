Illumina: amende de 432 millions d’euros de Bruxelles pour prise de contrôle anticipée de Grail

(AOF) - Illumina est attendu à l’équilibre en pré-marché à Wall Street malgré l’amende de 432 millions d’euros dont elle a écopé de la part de la Commission européenne, selon un communiqué publié ce mercredi, pour sa prise de contrôle anticipée de la société Grail. La société américaine spécialiste des tests génétiques est sanctionnée « pour avoir mis en œuvre son projet de fusion avant l'approbation de la Commission, en violation des règles de l'UE en matière de contrôle des concentrations ».

" En juillet 2021, la Commission a ouvert une enquête approfondie sur l'acquisition de Grail par Illumina " avant de bloquer l'opération en septembre 2022 de peur qu'elle ait " des effets anticoncurrentiels importants, étouffant l'innovation et réduisant le choix sur le marché émergent des tests sanguins de détection précoce du cancer ".

Toutefois, en août 2021, alors que l'examen de la Commission était toujours en cours, Illumina a annoncé publiquement qu'elle avait conclu l'acquisition de Grail : Grail a fusionné avec deux filiales à 100 % d'Illumina, Illumina a payé les actionnaires de Grail pour leurs actions. Dans sa décision d'aujourd'hui, la Commission " confirme son avis préliminaire " selon lequel Illumina et Grail ont " intentionnellement enfreint l'obligation de statu quo ". La Commission a constaté qu' " en concluant l'opération, Illumina était en mesure d'exercer une influence décisive sur Grail et qu'elle l'a effectivement exercée ".

