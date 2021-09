Iliad: Xavier Niel détient 96,46% du capital

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Xavier Niel, l'actionnaire de contrôle d'Iliad, a franchi par l'intermédiaire de sa holding HoldCo II le seuil de 90% du capital et des droits de vote de l'opérateur de télécommunication (96,46% du capital). Ceci lui permettra de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire, comme mentionné dans ses intentions relatives à l'offre publique. Les résultats définitifs de l'offre publique ont fait l'objet d'un avis publié par l'AMF le 29 septembre 2021 et la demande de retrait obligatoire interviendra au cours des prochains jours.

