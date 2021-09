Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client iliad : Xavier Niel au-dessus de 85% du capital information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - iliad indique qu'à ce jour, le total des actions détenues ou ayant vocation à être détenues par HoldCo II -société holding détenue par le fondateur d'iliad Xavier Niel-, atteint 85,23% du capital de l'opérateur télécoms. Pour rappel, l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) de HoldCo II portant sur les actions iliad, au prix de 182 euros par action, a été lancée le 9 septembre et se clôturera le 24 septembre prochain. Comme indiqué précédemment, si à l'issue de l'offre, le nombre d'actions non présentées à l'OPAS ne représente pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'iliad, HoldCo II demandera à l'AMF la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

