iliad : vers la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire

(CercleFinance.com) - iliad annonce qu'aux termes de la publication des résultats de l'offre, son actionnaire de contrôle Xavier Niel a franchi par l'intermédiaire de sa holding HoldCo II le seuil de 90% du capital et des droits de vote de l'opérateur télécoms (96,46% du capital). Ce franchissement lui permettra de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire, comme mentionné dans ses intentions relatives à l'offre publique, demande de retrait obligatoire qui interviendra au cours des prochains jours.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%