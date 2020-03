Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : va payer de suite ses fournisseurs pour les aider Cercle Finance • 20/03/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad, maison-mère de Free, annonce ce matin qu'il lance une initiative de solidarité en faveur des sous-traitants TPE et PME qui l'accompagnent. 'Pour soulager leur trésorerie, le Groupe s'engage à payer immédiatement leurs factures en cours sans attendre le délai de 45 jours fin de mois. Cela concerne plus de 5.000 factures pour plus de 700 fournisseurs, soit un montant total d'environ 50 millions d'euros', détaille le groupe.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.08%