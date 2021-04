Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : Unieuro salue l'entrée au capital Cercle Finance • 07/04/2021 à 10:07









(CercleFinance.com) - Iliad a annoncé mardi avoir pris une participation de l'ordre de 12% au sein du capital d'Unieuro, une opération dont le distributeur italien d'électronique grand public s'est immédiatement réjoui. 'L'arrivée d'un nouvel actionnaire prestigieux, qui affiche la volonté d'accompagner l'entreprise dans sa croissance de long terme sur la base d'un partenariat commercial déjà plein de succès, constitue une preuve supplémentaire de l'intérêt du marché pour Unieuro', estime le groupe dans un communiqué. Iliad évoque de son côté deux années de collaboration 'fructueuse' dans la distribution de ses cartes SIM à travers les terminaux 'Simbox' installés dans 200 des 500 points de vente que compte le distributeur transalpin. A la Bourse de Milan, l'action Unieuro progressait de plus de 1% mercredi matin suite à l'annonce de ce rapprochement capitalistique.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.19%