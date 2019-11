Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : un bureau d'études en soutien Cercle Finance • 06/11/2019 à 11:39









(CercleFinance.com) - En tête des plus fortes hausses du SBF 120, l'action Iliad prenait plus de 4% ce matin alors qu'un bureau d'études, Morgan Stanley, est passé à l'achat ('surperformance') en visant non plus 115, mais 140 euros. En substance, les analystes estiment que la croissance va progressivement revenir dans le segment fixe et accélérer dans le mobile à la faveur d'une moindre pression concurrentielle. Ce qui devrait profiter aux marges et à la génération de trésorerie d'Iliad.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +1.74%