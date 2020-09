ILIAD souligne sa bonne dynamique commerciale au premier semestre

(AOF) - Iliad a enregistré au premier semestre des résultats commerciaux qualifiés de "très solides". Sur le Fixe, Free redevient le 1er recruteur Haut et Très Haut Débit en France sur un trimestre pour la 1ère fois depuis 7 ans. Sur la Fibre, le groupe reste n°1 en termes de recrutements pour le 5ème trimestre consécutif, avec 243 000 nouveaux abonnés au 2ème trimestre 2020 et une base qui dépasse désormais les 2 millions d'abonnés.

Sur le Mobile, le groupe confirme son redressement commercial avec un gain net d'abonnés pour le 3ème trimestre consécutif (+80 000 abonnés). La montée en gamme de la typologie des abonnés se poursuit, avec le recrutement de 105 000 abonnés sur les offres 4G au 2ème trimestre.

En Italie, le groupe compte désormais près de 6,3 millions d'abonnés Mobile. En deux ans, iliad a conquis 8% de part de marché.

Ces bons résultats commerciaux se retrouvent dans la performance économique.

Sur les six premiers mois de l'année, Iliad a vu son chiffre d'affaires grimper de 6,8% à 2,78 milliards d'euros.

L'l'EBITDAaL (l'équivalent du résultat opérationnel courant) a progressé de 9,4% à 876 millions d'euros avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6% à 960 millions d'euros) et en Italie (réduction des pertes de 22,5% à 84 millions d'euros).

Le résultat net a atteint 208 millions d'euros contre 62 millions un an plus tôt grâce aux bons résultats en France, à la réduction des pertes en Italie et à la plus-value dégagée dans le cadre de l'opération réalisée en France avec Infravia.

