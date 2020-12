Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client iliad : retrait obligatoire sur les actions Play Cercle Finance • 21/12/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - iliad annonce que suite au succès de son offre publique d'achat (OPA) sur l'opérateur de télécommunications polonais Play, il procèdera le 23 décembre au retrait obligatoire de toutes les actions Play qui n'ont pas été apportées à l'offre. Ce retrait obligatoire portera sur un total de 8.494.848 actions, soit 3,3% du capital. Le montant de l'indemnisation versée sera égal au prix de l'OPA, soit 39 zlotys par action. Une demande de radiation de la cote des actions Play interviendra prochainement.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris -0.78%