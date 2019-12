Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : réduction de capital approuvée en AGE Cercle Finance • 20/12/2019 à 13:06









(CercleFinance.com) - Iliad annonce que son assemblée générale extraordinaire a autorisé la réduction de capital d'un montant brut maximum de 1,4 milliard d'euros par voie d'offre publique de rachat d'actions portant sur un maximum de 11.666.666 actions à un prix unitaire de 120 euros. La maison-mère de Free souligne que la condition suspensive pour la réalisation de son offre publique de rachat de ses propres actions a ainsi été levée. Il est prévu que l'offre soit ouverte le 23 décembre 2019 pour se clôturer le 13 janvier 2020.

