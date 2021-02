Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : rebond sur 148,5E, efface 155E, objectif 167,55E ? Cercle Finance • 09/02/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - Iliad rebondit sur 148,5E, efface 155E (plancher du 1/10/2020), et tente de franchir 156,5E, le dernier point d'appui du 21/01. Les objectifs suivants se situent à 159,4E puis 165,3E.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +2.88%