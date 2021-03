Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : rebond en direction des 164 E Cercle Finance • 23/03/2021 à 14:48









(CercleFinance.com) - Iliad ouvre un 'gap' au-dessus de 154,3E et teste 164E dans la foulée. Le titre efface la résistance des 157E et se rapproche rapidement de la résistance des 166,5E du 24 décembre et 11 novembre dernier.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +3.17%