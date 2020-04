ILIAD prolonge la diffusion en clair et rend accessible de nouvelles chaines

(AOF) - Free (Iliad) annonce le prolongement de la diffusion en clair sur Freebox TV des chaînes Jeunesse initialement prévue jusqu'au 31 mars et rend accessible en clair jusqu'au 30 avril 2020 de nouvelles chaînes parmi lesquelles des chaînes Cinéma comme Eurochannel, Drive in Movie Channel et TCM Cinéma mais aussi des chaînes Généralistes, Premium, Séries & Divertissements, Musique, Sport, Découverte, Style de vie/ Pratique et Étrangères. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le prolongement des démarches de solidarité lancées par la société depuis le début de la crise du Covid-19.

