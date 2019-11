Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : projet d'OPRA et d'augmentation de capital Cercle Finance • 12/11/2019 à 08:15









(CercleFinance.com) - Iliad annonce que son conseil d'administration a approuvé le lancement d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA) d'un montant de 1,4 milliard d'euros portant sur un maximum de 19,7% du capital au prix de 120 euros par action. Les actions ainsi rachetées seront annulées dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes. Xavier Niel, qui détient à ce jour directement et indirectement 52,1% du capital d'Iliad, n'apportera pas ses actions à l'OPRA. L'OPRA sera intégralement financée par une augmentation de capital d'un même montant et à prix identique. Le règlement-livraison de l'augmentation de capital interviendra avant celui de l'OPRA et l'ensemble des opérations devrait être réalisée d'ici fin janvier 2020.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +17.93%