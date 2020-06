Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : prise de participation dans Instadrone Cercle Finance • 25/06/2020 à 09:18









(CercleFinance.com) - Après le lancement de son fonds de solidarité Solid-19, Iliad annonce une prise de participation minoritaire de 30% dans Instadrone, premier réseau d'opérateurs de captation par drone et traitement de la donnée sous licence de marque en France. Cette structure, comptant 23 agences en France et quatre à l'étranger, s'est spécialisée dans la récupération et l'analyse de données techniques pour les secteurs industriels en développant son propre bureau d'études radio et géomatique. Ses prestations adressent des besoins en forte expansion : réalisation de plans topographiques, inspection de bâtiments, collecte de points géo-référencés pour de la modélisation de structures, suivi de chantiers, contrôle de la qualité de l'air, prélèvements.

