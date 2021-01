Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : présente sa stratégie en 3 temps pour le climat Cercle Finance • 21/01/2021 à 11:06









(CercleFinance.com) - Iliad publie aujourd'hui sa stratégie pour le climat, 'fruit de deux années de travail collectif'. Le groupe souhaite investir 1 milliard d'euros en 15 ans pour atteindre ses objectifs. Le Groupe a développé une stratégie en 3 temps afin d'atteindre la neutralité carbone en France et en Italie. Il vise tout d'abord un approvisionnement 100% d'électricité d'origine renouvelable dès 2021. Il souhaite ensuite atteindre zéro émission nette sur ses émissions directes dès 2035 et enfin zéro émission nette sur ses émissions indirectes les plus significatives en 2050. 'Nous ne pouvons promouvoir cette transition à plein régime que si nous-mêmes sommes engagés à 100%', justifie Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad

