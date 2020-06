ILIAD prend une participation dans Instadrone

(AOF) - Iliad a annoncé une prise de participation minoritaire de 30% dans Instadrone après le lancement de son fonds de solidarité Solid-19. Le groupe souligne qu'Instadrone, premier réseau d'opérateurs de captation par drone et traitement de la donnée sous licence de marque en France, est l'un de ses fournisseurs les plus innovants.

Créée en 2014, la structure compte aujourd'hui 23 agences en France et 4 à l'étranger. Depuis 2016, elle s'est spécialisée dans la récupération et l'analyse de données techniques pour les secteurs industriels (énergie, BTP, environnement...) en développant son propre bureau d'études radio et géomatique. S

AOF - EN SAVOIR PLUS