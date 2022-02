Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad: prend acte du rejet de son offre sur Vodafone Italie information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - iliad prend acte du rejet par Vodafone de son offre de 11,25 milliards d'euros sur Vodafone Italie.



' Cette offre avait les mérites de refléter une prime très élevée pour Vodafone Italie ; être une offre 100 % en espèces ; de bénéficier d'un soutien financier fort d'une des 3 premières banques européennes pour l'intégralité du montant et d'un partenaire financier ; de répondre au souhait de consolidation de la direction de Vodafone en Italie et d'être dans le meilleur intérêt des actionnaires de Vodafone ' indique le groupe.



' iliad Italia poursuivra sa stratégie de stand-alone forte de son palmarès : plus de 8,5 millions d'abonnés mobiles en 3,5 ans ; un lancement réussi de son offre haut débit fixe et plus de 20 % facturés à la croissance des revenus des abonnés en 2021 ' rajoute Iliad.





