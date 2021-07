Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client iliad : poursuit le déploiement de son offre fibre dans l'Ain Cercle Finance • 08/07/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - iliad annonce que l'offre fibre Free devient accessible pour les habitants de l'Ain desservis par le Réseau d'Initiative Publique Li@in. Sur le réseau Li@in du SIEA, Free propose aujourd'hui son offre Fibre à 25 000 foyers résidant en immeuble ou en maison individuelle, répartis dans une soixantaine de communes du département. Au total, dans l'Ain, à la fin de l'année, Free sera présent commercialement avec ses offres Fibre sur plus de 180 000 foyers

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +2.35%