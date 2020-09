Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad porté par une bonne dynamique commerciale au S1, succès dans la fibre Reuters • 03/09/2020 à 08:21









PARIS, 3 septembre (Reuters) - Iliad ILD.PA a fait état jeudi d'une hausse de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au premier semestre grâce à une bonne dynamique commerciale, qui lui a permis d'absorber les pertes financières de plusieurs dizaines de millions d'euros liées à la crise du coronavirus. Le chiffre d'affaires de la maison mère de l'opérateur de télécommunications Free a progressé de 6,8% à 2,78 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, dont une hausse de 1,8% en France. "La performance du mobile au deuxième trimestre a été impactée négativement par la crise COVID-19 à hauteur d'environ 20 millions d'euros", indique Iliad. Mais le groupe a pu compter sur un bonne dynamique commerciale dans l'Hexagone, qui lui a permis de redevenir le premier recruteur sur le haut et très haut débit sur un trimestre pour la première fois depuis sept ans. Sur la fibre, Iliad a recruté 243.000 nouveaux abonnés au deuxième trimestre et compte désormais plus de deux millions de clients. "La demande des Français pour la fibre et le succès du lancement de la Freebox Pop nous amènent à revoir à la hausse nos objectifs sur le déploiement de la fibre optique", a déclaré le directeur général, Thomas Reynaud, cité dans un communiqué. Iliad se fixe désormais comme objectifs 2,8 millions d'abonnés fibre en France en 2020 et plus de 5 millions en 2024. LANCEMENT D'UNE OFFRE FIXE EN ITALIE L'Ebitdaal ("Ebitda after leases") du groupe, principal indicateur de sa rentabilité, a augmenté de 9,4% au premier semestre, à 876 millions d'euros. En Italie, où les revenus du groupe ont crû de 76% en dépit du contexte sanitaire difficile, Iliad est parvenu à réduire ses pertes de 22,5%, à 84 millions d'euros. Le groupe dit vouloir lancer dans le pays ses activités fixes avant l'été 2021. Début juin, plusieurs sources avaient indiqué à Reuters qu'Iliad était sur le point de signer un accord pour proposer une offre fixe de services internet en Italie via le réseau haut débit d'Open Fiber. (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

