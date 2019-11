ILIAD : plan de rachat d'actions d'un montant de 1,4 milliard d'euros

L'augmentation de capital sera mise en œuvre immédiatement à l'issue de la publication des résultats de l'OPRA et fera l'objet d'un prospectus visé par l'AMF. Le règlement-livraison interviendra avant le règlement-livraison de l'OPRA et l'ensemble des opérations devrait être réalisée d'ici la fin du mois de janvier 2020

Le groupe précise que l'OPRA permet d'offrir aux actionnaires qui le souhaitent une opportunité de liquidité à un prix de 120 euros faisant ressortir une prime significative de 26% par rapport au cours de clôture du 11 novembre 2019 et une prime de 38% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur une période de trois mois précédant le 11 novembre 2019.

(AOF) - Le Conseil d'administration d'Iliad a approuvé le lancement par la société d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (« OPRA ») d'un montant de 1,4 milliard d'euros portant sur un maximum de 19,7% du capital de la société au prix de 120 euros par action. Les actions ainsi rachetées seront annulées dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes. Xavier Niel, qui détient à ce jour directement et indirectement 30 795 680 d'actions soit 52,1% du capital d'Iliad, n'apportera pas ses actions à l'OPRA.

