Iliad : placement obligataire de 650 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Iliad annonce avoir placé mercredi l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions d'euros, emprunt présentant une maturité de six ans (soit une échéance au 17 juin 2026) et un coupon annuel de 2,375%. Cette opération a rencontré une demande avoisinant les deux milliards d'euros. Elle permet au groupe de télécommunications de 'tirer avantage d'un marché solide pour augmenter sa liquidité et allonger la maturité de sa dette'. 'Elle vient soutenir son développement en France et en Italie ainsi que la poursuite du déploiement de ses infrastructures Fibre et Mobile', ajoute Iliad, qui 'poursuit ainsi avec confiance la montée en puissance de son plan Odyssée 2024'.

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +0.65%