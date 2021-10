Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad : place une obligation d'environ 3,7 MdsE information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 07:52









(CercleFinance.com) - iliad Holding a placé avec succès une obligation quadruple tranche d'environ 3,7 milliards d'euros, auprès d'investisseurs européens et américains. ' Avec cette émission, iliad Holding inaugure avec succès son entrée sur le marché dit ' high-yield '. Il s'agit de la plus importante émission obligataire ' high-yield ' par un émetteur européen jusqu'ici en 2021, et de la plus importante émission d'un groupe de télécommunications européen depuis octobre 2017 ' indique le groupe. Cette opération a rencontré une forte demande qui a permis à iliad Holding d'optimiser le coût du financement à environ 5,3% en moyenne pour une maturité moyenne d'environ 6 ans.

